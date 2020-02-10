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10.02.2020,  
12:34
Текст:  Светлана Цыганкова

БМД-3 приняли на вооружение 30 лет назад

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

10 февраля 2020 года исполнилось 30 лет со дня, когда была принята на вооружение боевая машина десанта БМД-3 и средства десантирования ПБС-950. Соответствующее постановление руководство СССР подписало в 1990 году.

Фото: U.S. Army photo by Sgt. Paula Taylor / wikimedia.org
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Поводом послужили положительные результаты опытно-конструкторских работ "Бахча" и "Бахча-ПДС", сказано в статье "Боевая машина десанта, третья", опубликованной в журнале "Техника и вооружение. Вчера, сегодня, завтра" в мае 2012 года. Два советских министерства получили задание создать мощности для ежегодного производства - до 700 штук боевой машины десанта и модификаций, до пяти тысяч двигателей типа 2В-06, до 700 комплектов ПБС- 950 и их модификаций. В связи с этим выросла и трудоемкость продукции в нормо-часах: по машине она увеличилась в 1,1 раза, по двигателю - в полтора. Нужны были дополнительные вложения.

Использовали банковские кредиты, запланировав выпускать ежегодно по 120 БМД-3. Но в итоге за восемь лет собрали всего 137 машин. На этом производство завершили, а командирскую БМД-3К даже не поставили в серию.

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