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10 февраля 2020 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 7 февраля 2020 года № 62 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 7 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11 274 руб., для трудоспособного населения - 11 726 руб., пенсионеров - 8 931 руб. (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"), детей - 11 745 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия А.Мишенин


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