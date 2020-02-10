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Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что снова беременна

Новости
    10.02.2020, 16:32
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova

37-летняя Анна Седокова, певица, актриса, теле- и радиоведущая, солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" (+ Надежда Грановская и Вера Брежнева), призналась поклонникам в соцсетях, что ждет очередного ребенка. Отец которого - бойфренд артистки, 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимм. С которым Анна встречается полтора года.

При этом стоит напомнить, что певица уже воспитывает троих детей от разных отцов: пятнадцатилетнюю Алину - от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, восьмилетнюю Монику - от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетнего Гектора. При этом имя отца сына артистка так и не раскрыла.

К слову, ради Седоковой Тимм развелся с женой, с которой воспитывал совместного ребенка.

Анна Родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. После уходы из "ВИА Гра" выпустила четыре сольных пластинки. Снялась в фильмах и сериалах "Золушка" (2002, английская принцесса), "Родственники", "Сила притяжения", "Беременный", "Как закалялся стайл", "Виталька/Віталька".

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