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10.02.2020 09:36
Рубрика: Спорт

Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от поражения в матче против "Интера"

Текст: Максим Домчев

"Интер" благодаря четырем голам во втором тайме одержал волевую победу над "Миланом", в составе которого отличился Ибрагимович, - 4:2.

23-й тур чемпионата Италии подарил болельщикам миланское дерби. После поражения "Ювентуса" от "Вероны" со счетом 1:2, победа в нем выводила "Интер" в лидеры Серии А.

Первый тайм матча не предвещал ничего хорошего для игроков "Интера". На 40-й минуте "Милан" открыл счет в матче. После паса Ибрагимовича Анте Ребич поразил ворота соперника. А на перерыв "Интер" ушел, уступая в счете уже разницей в два мяча. Свой дежурный гол забил сам швед, установив новый рекорд дерби.

Фото: EPA
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Ибрагимович отличился в возрасте 38 лет и 129 дней, став самым "пожилым" автором забитого мяча в противостоянии этих клубов.

Неизвестно, что в перерыве сказал своим игрокам наставник "Интера" Антонио Конте, но его команда вернулась на поле с одной целью - победить.

Уже к 53-й минуте счет на табло был равный. Марцелл Брозович и Матиас Честно свои шансы реализовали. На 70-й минуте Стефан де Врей вывел "Интер" вред, а в компенсированное время Приеду Лукаку поставил победную точку.

"В первом тайме мы играли здорово, - сказал после матча Ибрагимович. - А во втором наша игра развалилась".

"Интер" победил и вышел на первое место в таблице, набрав 54 очка, "Милан" идет на десятой строчке, имея в активе 32 очка.

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