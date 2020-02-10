Новости

Корейские "Паразиты" взяли главный "Оскар" 07:50
В Якутии госинспектор охраны природы попался на браконьерстве 07:39
Профессор рассказал о симптомах аллергии на алкоголь 07:38
Пушков ответил на недовольство Киева из-за новой процедуры санкций в СЕ 07:35
Гол Панарина и 42 отраженных броска Шестеркина принесли победу "Рейнджерс" 07:08
Из-за ливней на востоке Австралии началась эвакуация людей 06:18
В Приамурье двух сотрудниц Росреестра заподозрили в получении взятки 06:17
Израиль совершил авиаудары по военным объектам ХАМАС 05:55
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт 05:41
В Приморье возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными 04:48
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске 04:47
Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в Китае 04:35
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 04:18
Власти Египта ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях 03:32
На Великобританию обрушился самый мощный за 7 лет ураган 02:57
В США не смогли запустить космический корабль Cygnus с грузом для МКС 02:20
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 871 01:42
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время 01:05
Два человека серьезно пострадали в массовой драке в Подмосковье 00:37
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье 00:25
Посол КНР в США отверг слухи о связи коронавируса с биологическим оружием 09.02.2020
Преступник дважды за день открыл огонь по полицейским в Нью-Йорке 09.02.2020
В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры 09.02.2020
Серебряный отблеск украсил награды белорусских гимнасток 09.02.2020
Наблюдатели из России назвали выборы в Азербайджане "честными и открытыми" 09.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
10.02.2020 07:08
Рубрика: Спорт

Гол Панарина и 42 отраженных броска Шестеркина принесли победу "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
Команда "Нью-Йорк Рейнждерс" благодаря голу Артемия Панарина и 42 отраженным броскам Игоря Шестеркина добилась победы над "Лос-Анджелесом" - 4:1.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Лос-Анджелес". "Рейнджеры" продолжают вести борьбу за выход в плей-офф и терять очки им просто нельзя.

Гол Панарина попал в "десятку" лучших

Место в воротах нью-йоркцев занял российский голкипер Игорь Шестеркин, ставший самой заметной фигурой в матче. Уже на третьей минуте встречи Грег Маккегг вывел хозяев вперед.

Следующего гола болельщикам пришлось ждать довольно долго. На 50-й минуте встречи новичок "Рейнджерс" Капо Какко сделал счет в матче 2:0. Но почти сразу Тревор Мур смог таки распечатать ворота Шестеркина. Уйти от поражения "королям" было не суждено. Артемий Панарин и Энтони Д'Анджело забросили в ворота "Лос-Анджелеса" еще две шайбы, установив окончательный результат.

Панарин набрал 73-е очко в сезоне (28 шайб и 45 передач). Но героем встречи все же был признан Шестеркин. На счету российского голкипера 42 отраженных броска и пятая победа в шести проведенных в НХЛ матчах.

Спорт Хоккей

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье
Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт