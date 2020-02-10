Гол Панарина и 42 отраженных броска Шестеркина принесли победу "Рейнджерс"

Команда "Нью-Йорк Рейнждерс" благодаря голу Артемия Панарина и 42 отраженным броскам Игоря Шестеркина добилась победы над "Лос-Анджелесом" - 4:1.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Лос-Анджелес". "Рейнджеры" продолжают вести борьбу за выход в плей-офф и терять очки им просто нельзя.

Место в воротах нью-йоркцев занял российский голкипер Игорь Шестеркин, ставший самой заметной фигурой в матче. Уже на третьей минуте встречи Грег Маккегг вывел хозяев вперед.

Следующего гола болельщикам пришлось ждать довольно долго. На 50-й минуте встречи новичок "Рейнджерс" Капо Какко сделал счет в матче 2:0. Но почти сразу Тревор Мур смог таки распечатать ворота Шестеркина. Уйти от поражения "королям" было не суждено. Артемий Панарин и Энтони Д'Анджело забросили в ворота "Лос-Анджелеса" еще две шайбы, установив окончательный результат.

Панарин набрал 73-е очко в сезоне (28 шайб и 45 передач). Но героем встречи все же был признан Шестеркин. На счету российского голкипера 42 отраженных броска и пятая победа в шести проведенных в НХЛ матчах.