Hermès открывает направление Beauté: в марте появится губная помада 24 оттенков

Выпуск губной помады Rouge Hermès ("Красный от Hermès") - первый манифест красоты нового подразделения знаменитого французского бренда.

"Мы начинаем новое направление в нашей деятельности, представляем красоту от Hermès, - говорит Пьер-Алекси Дюма, арт-директор марки. - Основатель дома Тьерри Эрмес прославился своей экипировкой для верховой езды, которая была настолько тонкой, что давала животному свободу и подчеркивала его красоту. Мы - ремесленники на службе полезной красоты".

Вся новая коллекция посвящена красоте губ. В ней 24 оттенка помады - 10 матовых и 14 атласных.

Фото: Hermès

"Подобно шелковому платку на шее женщины, который придает яркость и оттеняет ее красоту, мы хотели, чтобы макияж гаммы Beauté Hermès заново открыл это ощущение цвета, - дополняет Бали Барэ, арт-директор женского подразделения марки. - Помада как настроение, черта характера, как подпись, подчеркивающая индивидуальность женщины, не меняя ее".

Помады отличаются матовым или блестящим колечком посредине футляра. Помимо того, кончик стержня атласной помады закруглен (см. фото ниже, образец справа), что позволяет наносить ее широким щедрым движением. Кончик стержня матовой помады заострен (образец слева) - для точного и четкого жеста при нанесении.

Фото: Hermès

Цифра 24 перекликается с историческим адресом дома на улице Фобур Сент-Оноре в Париже. Функциональные футляры, напоминающие архитектурные произведения эпохи Баухауса, предусмотрены как многоразовые. Выбранные для них благородные дорогие материалы позволяют долгое использование. Стержень помады можно заменить на новый в магазинах Hermès.

Фото: Hermès

Кроме помад, в коллекцию входит бальзам, блеск для губ Poppy, универсальный карандаш и кисточка для нанесения помады.

Изготовленная вручную кисточка из лакированного дерева. Фото: Hermès

Карандаш обводит губы бесцветной линией, чтобы их контур выглядел естественно. Можно обвести контур губ, чтобы губная помада не растекалась. А можно нанести штрихи на всю поверхность губ, чтобы помада держалась дольше.

Бальзам используется как основа, чтобы разгладить и смягчить губы перед нанесением помады или как средство для постоянного увлажнения губ.

Международный старт продаж назначен на 4 марта. Помады будут продаваться в бутиках Hermès (в Москве это ГУМ, ЦУМ и Столешников переулок). Розничная цена в России - 4 770 рублей.

В лимитированную коллекцию войдут три ярких интенсивных оттенка, задуманных как "сенсационные цвета". Стоимость помады лимитированной коллекции - 5 110 рублей.