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10 февраля 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 10 февраля 2020 года № 58 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 10 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15 апреля 2005 года № 565 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области за IV квартал 2019 года в размере 11 392 (одиннадцати тысяч трехсот девяноста двух) рублей, для трудоспособного населения - 12 259 (двенадцати тысяч двухсот пятидесяти девяти) рублей, пенсионеров - 9 361 (девяти тысяч трехсот шестидесяти одного) рубля, детей - 10 788 (десяти тысяч семисот восьмидесяти восьми) рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов

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