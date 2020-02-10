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10 февраля 2020 г.

Постановление правительства Республики Калмыкия от 5 февраля 2020 года № 27 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия за IV квартал 2019 года"

Опубликован 10 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-Ф3 "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 года № 191-III-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

установить величину прожиточного минимума в Республике Калмыкия за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения 9 700 (девять тысяч семьсот) рублей, для трудоспособного населения - 10 159 (десять тысяч сто пятьдесят девять) рублей, пенсионеров - 7 798 (семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей, детей - 9 775 (девять семьсот семьдесят пять) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев

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