Китайские предприятия ищут новые точки развития на фоне эпидемии

Так, с сокращением числа посетителей рестораны стали активно расширять доставки еды на дом. Многие предприятия в сфере розничной торговли увеличили объемы онлайн-продаж. Несколько высокотехнологичных предприятий разработали новые и усовершенствовали существующие приложения по дистанционной работе. Последние решения особенно востребованы, ведь многие компании стали переходить на режим удаленной работы в целях свести к минимуму негативное влияние эпидемии.

Китайские предприятия способны "держать удар" эпидемии коронавируса благодаря как государственной поддержке, так и собственному потенциалу. Сегодня все больше и больше китайских и иностранных экспертов считают негативное влияние эпидемии на китайскую экономику временным. Долгосрочные перспективы устойчивого развития и основная тенденция высококачественного роста экономики КНР не изменятся, уверены они.

Китайским предприятиям не впервой сталкиваться с трудностями на рынке в процессе своего развития - у них уже есть свой "экономический иммунитет". Благодаря этому, а также всесторонней поддержке со стороны правительства китайские предприятия непременно смогут преодолеть временные трудности и продолжить свое развитие, уверены наблюдатели.