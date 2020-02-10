Комик Орсон Бин погиб в США, сбитый сразу двумя машинами

Актер театра, кино и ТВ, комик, писатель и сценарист Орсон Бин погиб в Лос-Анджелесе вечером 7 февраля. Как передает Bloomberg, ссылаясь на подтверждение из офиса коронеров, на 91-летнего артиста наехала машина в районе Венис.

Уточнено, что один из замешанных в ДТП автомобилей сбил Бина, после чего второй проехал по уважаемому старцу. ЧП классифицировано как несчастный случай. Оба водителя оставались на месте происшествия, выразив готовность сотрудничать с властями.

Даллас Фредерик Берроуз (настоящее имя) родился в 1928 году в Вермонте. Сниматься начал на старте пятидесятых, далее отметившись в более чем ста фильмах и сериалах - "Сумеречная зона", "Внутреннее пространство", "Каскадеры", "Она написала убийство", "Быть Джоном Малковичем", "Доктор Куин, женщина-врач", "Отчаянные домохозяйки", "Два с половиной человека".