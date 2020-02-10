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10 февраля 2020 г.

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 7 февраля 2020 года № 49 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса за четвертый квартал 2019 года"

Дата подписания 7 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-ОЗ "О потребительской корзине в Кемеровской области", для оценки уровня жизни населения Кемеровской области - Кузбасса, формирования социальной политики, разработки и реализации социальных программ Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить по представлению департамента труда и занятости населения Кемеровской области и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу за четвертый квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9764 рубля, для трудоспособного населения - 10356 рублей, пенсионеров - 7913 рублей, детей - 10088 рублей.

2. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин


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