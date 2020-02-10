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10.02.2020 13:12
Рубрика: Происшествия

Минобороны подало иск на 2,3 млрд рублей к основному поставщику военной формы

Текст: Иван Петров

Министерство обороны России подало сразу 3 гражданских иска к компании ОАО "БТК групп" - основному поставщику военной формы.

Первый иск на сумму в 987 миллионов рублей, второй - 680 млн рублей и последний - 623 млн рублей. В общей сложности военные хотят взыскать с компании около 2,3 миллиарда рублей.

Все иски поступили, как следует из картотеки Арбитражного суда г. Москвы (АСГМ), 7 февраля. К производству они пока еще не приняты. Детали исковых требований в доступных на сайте АСГМ материалах не приводятся.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
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"За последние 5 лет мы разработали и поставили более миллиона всесезонных комплектов полевого обмундирования для российской армии", - говорится на сайте "БТК групп". Стоит напомнить, что в 2014 году "БТК групп" распоряжением правительства была назначена единственным поставщиком вещевого имущества для Вооруженных сил России. При этом годом ранее Минобороны уже подавало иски в арбитраж к этой компании.

Компания "БТК групп" основана в 2005 году и с тех пор специализируется на разработке и последующей реализации спецобмундирования и обуви, включая форму большинства силовых ведомств. У компании 12 производственных площадок в России и СНГ. Штаб-квартира располагается в городе Всеволжске Ленинградской области. Владелец компании - Таймураз Боллоев (до 2004 года на протяжении 13 лет руководил пивоваренной компанией "Балтика").

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минобороны

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