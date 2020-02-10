MWC под угрозой: IT-компании отказываются от участия из-за коронавируса

Количество участников Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress), который пройдет в конце февраля в Барселоне, стремительно сокращается. Вслед за LG, Ericsson, Amazon и NVIDIA южнокорейская Samsung решила значительно уменьшить свое присутствие на выставке.

Несмотря на то, что стенд компании все же будет доступен для посетителей, количество сотрудников Samsung заметно сократится. При этом появилась информация о приостановке подготовки к важным сделкам, которые всегда заключаются за закрытыми дверями на MWC.

Впрочем, присутствие первых лиц на выставке не является критичным для южнокорейцев: уже завтра в Сан-Франциско компания покажет свой новейший флагман - Galaxy S20, конкурент Motorola razr Galaxy Z Flip, а также беспроводные наушники Galaxy Buds+.

До выставки MWC остается чуть менее месяца, поэтому вполне возможно, что к вышеперечисленным брендам добавятся и другие компании, которые откажутся от участия в конгрессе.

Ранее появлялась информация о том, что на выставку не приедет и китайская ZTE, однако позже участие ZTE подтвердили в самой компании и заверили, что все мероприятия пройдут по плану. Ожидается, что компания покажет линейку новых устройств, поддерживающих сети пятого поколения, а также смартфоны ZTE Axon и ZTE Blade.