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10.02.2020 10:22
Рубрика: Экономика

MWC под угрозой: IT-компании отказываются от участия из-за коронавируса

Текст: Иван Черноусов

Количество участников Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress), который пройдет в конце февраля в Барселоне, стремительно сокращается. Вслед за LG, Ericsson, Amazon и NVIDIA южнокорейская Samsung решила значительно уменьшить свое присутствие на выставке.

Фото: EPA
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Несмотря на то, что стенд компании все же будет доступен для посетителей, количество сотрудников Samsung заметно сократится. При этом появилась информация о приостановке подготовки к важным сделкам, которые всегда заключаются за закрытыми дверями на MWC.

Впрочем, присутствие первых лиц на выставке не является критичным для южнокорейцев: уже завтра в Сан-Франциско компания покажет свой новейший флагман - Galaxy S20, конкурент Motorola razr Galaxy Z Flip, а также беспроводные наушники Galaxy Buds+.

До выставки MWC остается чуть менее месяца, поэтому вполне возможно, что к вышеперечисленным брендам добавятся и другие компании, которые откажутся от участия в конгрессе.

Ранее появлялась информация о том, что на выставку не приедет и китайская ZTE, однако позже участие ZTE подтвердили в самой компании и заверили, что все мероприятия пройдут по плану. Ожидается, что компания покажет линейку новых устройств, поддерживающих сети пятого поколения, а также смартфоны ZTE Axon и ZTE Blade.

Экономика Бизнес Крупные компании Распространение коронавируса 2019-nCoV

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