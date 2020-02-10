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10.02.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Отказ Mercedes от S-Class лишит работы 15 тысяч сотрудников

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Руководитель Daimler Ола Каллениус готовит радикальный план по увеличению перспективности Mercedes-Benz, но это может стоить тысячам сотрудников места их работы в компании.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt ссылкой на собственные источники, Каллениус будет придерживаться тактики инвестирования наряду с тотальной экономией и пересмотром модельного ряда.

Фото: www.instagram.com/cochespias/
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Так, вместо планируемых десяти тысяч сократят 15 тысяч сотрудников. Правда, сокращением это называть ни у нас, ни за границей не принято. Оптимизация численности персонала подразумевает собой добровольное увольнение по соглашению сторон с выплатой со стороны работодателя выходного пособия, как правило, в размере нескольких окладов. В результате этой "оптимизации" компания планирует сэкономить порядка 1,4 миллиарда евро. В пресс-службе Daimler комментировать эту информацию отказались.

Также будут сокращены инвестиции в убыточные проекты. Например, Daimler ищет нового мажоритарного владельца своего инновационного бизнес-инкубатора Lab1886.

Ранее "РГ" сообщала, что Mercedes отказывается от пикапа X-Class, который, увы, не нашёл отклика в сердцах массового покупателя. По мнению Каллениуса, компания также должна также "зарубить" нишевые купе и кабриолет S-Class, а CLS и четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT должны быть заменены новым электрокаром. Отметим, что пересмотр модельного ряда является одной из причин увеличения количества сокращаемых сотрудников.

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#Mercedes-Benz