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10.02.2020,  
12:24
Текст:  Антон Валагин

Пара F-35 не смогла долететь до Финляндии

Минобороны Финляндии опубликовало видео прибытия на авиабазу Пирккала двух истребителей пятого поколения F-35. Они примут участие в тендере, объявленном финскими ВВС для замены устаревших F/A-18 Hornet.

Американские истребители должны были прилететь в Пирккалу 8 февраля, причем в количестве четырех единиц. В Lockheed Martin задержку объяснили плохой погодой над Атлантикой, а два самолета вместо четырех - невозможностью обеспечить над той же Атлантикой необходимое число топливозаправщиков. Зато в Финляндию прилетели два больших транспортника ВВС США C-17 Globemaster с оборудованием и боеприпасами для F-35.

Фото: Flickr
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Истребители приступят к тестовым полетам уже во вторник.

В 2025 году ВВС Финляндии планируют начать вывод из эксплуатации устаревших истребителей F/A-18 Hornet серий C/D и завершить этот процесс к 2030 году. Для поиска замены объявлен тендер, в котором принимают участие британский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, шведский Grippen E/F (Saab предлагает в комплекте самолет ДРЛОиУ Globaleye), американские F-35A и F/A-18 E/F Super Hornet. В случае заключения контракта Boeing обещает поставить также самолеты РЭБ EA-18G Growler.

Typhoon, Rafale и Grippen продемонстрировали финнам свои возможности в январе. После F-35 в Пирккале будут тестировать Super Hornet. Хельсинки планирует заключить с победителем конкурса контракт о поставке 64 самолетов, потратив на это до 10 миллиардов евро.

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