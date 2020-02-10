Подозрительный танк: опубликовано фото "российского Т-90" в США

В США заметили танк, очень похожий на Т-90. Сообщается, что трал, перевозящий российскую боевую машину, сфотографировали на одной из американских автомагистралей.

Похожий на Т-90 танк заметили в США. Мнения разделились - одни считают, что это фотошоп, другие разглядели гусеницы и башню от Т-72 и считают, что это ходовой макет. Фото: https://t.co/He12NLANcL pic.twitter.com/EFGCQSq5dL — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 10, 2020

По поводу обнародованного в Сети единственного изображения развернулись бурные споры. Так, многие считают, что это просто фейк, и снимок не настоящий.

Другие же уверены, что перед нами - всего лишь ходовой макет, выполненный на шасси одной из экспортных модификаций Т-72. Дело в том, что видимые элементы комплекса оптико-электронного противодействия "Штора" не выглядят как настоящие.

Заметные части дневного и ночного прицелов - такие же, как у "семьдесят вторых". То же самое касается и командирской башенки - нет элементов закрытой зенитной пулеметной установки и прибора наблюдения ТКН-4С.

Возможно, запечатленный груз - реквизит нового остросюжетного художественного фильма. Уже не раз в кино одни танки играли роли других, доходило до того, что Т-54 изображал более современный Т-80БВ.

Не исключено, что машина доработана по заказу военных, американская армия использует такую технику для обозначения сил вероятного противника или для отработки новых систем вооружений.