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10.02.2020 12:14
Рубрика: В мире

Посол: Таллин игнорирует обязательства по свободе СМИ

Текст: Владимир Шилов

Ситуация с эстонским бюро информагентства Sputnik наглядно продемонстрировала, что Таллин не выполняет свои международные обязательства по свободе СМИ. Такое мнение высказал в понедельник посол России в этой прибалтийской республике Александр Петров.

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"Мы продолжаем настаивать на необходимости уважения властями Эстонии права российского СМИ на свободное распространение информации. Призываем их выполнять свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова", - отметил дипломат. Его слова приводит РИА Новости. "Очевидно, что имиджу Эстонии, которая, как утверждают международные рейтинги, является образцом обеспечения свободы слова, нанесен серьезный ущерб", - добавил Петров.

Правоохранительные органы Эстонии в конце прошлого года пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева. В результате журналисты вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за беспрецедентного давления со стороны властей.

Ранее в МИД предупредили об ответных мерах за преследование российских СМИ за рубежом.

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