Президент США рассказал об американских "супербыстрых ракетах"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз похвастался наличием в арсеналах Пентагона "супербыстрых ракет". Как сообщает "Интерфакс", об этом он рассказал в ходе выступления перед губернаторами в Вашингтоне.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много", - сказал президент США. По словам американского лидера, их скорость в "четыре, пять, шесть и даже в семь раз" больше, чем у обычных. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны Америке, поскольку "у России есть нечто подобное".

Очевидно, хозяин Белого дома имел ввиду гиперзвуковое оружие, которое в настоящее время активно разрабатывается и испытывается Пентагоном. Так, компания Lockheed Martin получила в минувшем году контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на разработку подобных вооружений.

Верховный главнокомандующий США не в первый раз проговаривается о новейших разработках американского ВПК. Так, в январе Дональд Трамп заявил о наличии у Вашингтона "больших, мощных и смертельных" гиперзвуковых ракет, а упомянуто это оружие было в контексте резкой эскалации отношений между США и Ираном.