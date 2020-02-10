Дипломаты подтвердили факт о трех пострадавших белорусах в ДТП в Москве

По уточненным данным, которыми располагает посольство РБ в России, в результате утреннего дорожного происшествия в российской столице пострадали три белорусских гражданина, передает БЕЛТА.

"В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали трое граждан Беларуси - водитель и двое пассажиров минивэна, - сказали в дипмиссии. - С травмами различной степени тяжести они доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь. Продолжаем отслеживать ситуацию".

Как уже сообщал "СОЮЗ", авария произошла 10 февраля около 5:30 утра. Белорусские граждане ехали в минивэне, который столкнулся с такси. От удара минивэн перевернулся, его пришлось поднимать с помощью спецтехники.