Дипломаты проверяют информацию о ДТП с белорусами в Москве

Информацию о гражданах Беларуси, которые попали в ДТП на центральной магистрали российской столицы, проверяют в настоящее время работники дипломатической миссии РБ, сообщает БЕЛТА.

Посольство изучает данные "относительно граждан Беларуси, пострадавших в ДТП, произошедшем на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара", - уточнили дипломаты.

Ранее новостные каналы передали, что белорусы ехали в микроавтобусе, который перевернулся в результате столкновения с такси. По неподтвержденной пока информации, при ДТП погиб водитель такси, пятеро пострадали, в том числе, четверо граждан Беларуси.