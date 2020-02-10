Происшествия
10.02.2020 11:35
Текст: Юрий Сизов

Дипломаты проверяют информацию о ДТП с белорусами в Москве

Информацию о гражданах Беларуси, которые попали в ДТП на центральной магистрали российской столицы, проверяют в настоящее время работники дипломатической миссии РБ, сообщает БЕЛТА.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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Посольство изучает данные "относительно граждан Беларуси, пострадавших в ДТП, произошедшем на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара", - уточнили дипломаты.

Ранее новостные каналы передали, что белорусы ехали в микроавтобусе, который перевернулся в результате столкновения с такси. По неподтвержденной пока информации, при ДТП погиб водитель такси, пятеро пострадали, в том числе, четверо граждан Беларуси.

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