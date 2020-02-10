Главврача во Владимире задержали за взятку в 1,7 миллиона рублей

Силовики во Владимирской области задержали по подозрению во взяточничестве главного врача ГБУЗ Владимирской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Владимира" Евгения Яскина.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, дело в отношении руководителя медучреждения следователи возбудили при содействии сотрудников ФСБ.

Медик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, руководитель медицинского учреждения за помощь коммерсанту при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил взятку в размере 1,7 миллиона рублей.

Суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под домашний арест. Комментарием Яскина редакция в данный момент не располагает.

Если вину главврача докажут в суде, ему грозит до 15 лет заключения и штраф до 119 миллионов рублей.