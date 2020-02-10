Москва не планирует введения запрета въезда транспорта в центр города. Об этом заявил в рамках Х Всемирного урбанистического форума в Абу-Даби Николай Асаул, генеральный директор Московской дирекции транспортного обслуживания.

Говоря о регулировании в Москве транспортными потоками, он рассказал, что город делает ставку главным образом на экономические меры стимулирования. В частности, введена умная платная парковка, при которой оплачивая стоянку авто с помощью мобильного приложения, автомобилист получает деньги обратно, если уехал раньше запланированного. Обновлен весь общественный транспорт - поезда метро, автобусы, трамваи. Ездить в них стало не только комфортно, но и выгодно, так как система оплаты построена таким образом, что чем больше человек пользуется общественным транспортом, тем ему дешевле обходится проезд. К тому же расплатиться за него очень удобно - с помощью мобильных приложений, карты "Тройка" и банковских карт. А скоро станет еще проще: "Мы планируем вообще уйти от пластика, в виртуальные расчеты", - рассказал Николай Асаул.

Развивается каршеринг - в этой системе работают уже 31 тысяча автомобилей, на которых москвичи совершают 47 миллионов поездок. Для поддержки увеличения в городе количества электромобилей на улицах Москвы планируется установить 200 зарядок. Кардинально перестроило работу такси - теперь это уже не транспорт для избранных, а возможность доехать до нужного места или просто до ближайшей станции рельсового вида транспорта. Все это уже сейчас позволило Москве уйти с первого места по количеству пробок на дорогах в мире. И в то же время стать самым безопасным городом в России - количество ДТП все время снижается. Сказались перемены и на экологической ситуации в городе - в частности, выбросы углекислого газа сократились в два раза.

Много ожидается новшеств и в новой программе развития стратегии транспортного развития Москвы на ближайшие годы. Чтобы сделать передвижение по городу максимально комфортным, в Москве объявлен "Марафон идей", который позволит властям взять на вооружение лучшие предложения.

Тактика же запретов для правительства Москвы находится на последнем месте, подчеркнул Николай Асаул. Дело в том, объяснил он, что они менее эффективны и ничего кроме недовольства у горожан не вызывают. И хотя федеральное законодательство дает городу, например, право запрещать автотранспорту на бензиновом топливе въезд на какие-то улицы, объявляя их чистыми зонами, власти подходят к этому крайне осмотрительно. По крайней мере в этом году создания таких зон не планируется.

Вместо этого город уже закупил 300 электробусов, а еще через год вообще прекратить закупать транспорт на органическом топливе.