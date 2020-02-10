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10.02.2020 11:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва не планирует введения запрета въезда транспорта в центр города

Текст: Любовь Проценко

Москва не планирует введения запрета въезда транспорта в центр города. Об этом заявил в рамках Х Всемирного урбанистического форума в Абу-Даби Николай Асаул, генеральный директор Московской дирекции транспортного обслуживания.

Москва принимает участие в X Всемирном форуме городов в Абу-Даби

Говоря о регулировании в Москве транспортными потоками, он рассказал, что город делает ставку главным образом на экономические меры стимулирования. В частности, введена умная платная парковка, при которой оплачивая стоянку авто с помощью мобильного приложения, автомобилист получает деньги обратно, если уехал раньше запланированного. Обновлен весь общественный транспорт - поезда метро, автобусы, трамваи. Ездить в них стало не только комфортно, но и выгодно, так как система оплаты построена таким образом, что чем больше человек пользуется общественным транспортом, тем ему дешевле обходится проезд. К тому же расплатиться за него очень удобно - с помощью мобильных приложений, карты "Тройка" и банковских карт. А скоро станет еще проще: "Мы планируем вообще уйти от пластика, в виртуальные расчеты", - рассказал Николай Асаул.

Развивается каршеринг - в этой системе работают уже 31 тысяча автомобилей, на которых москвичи совершают 47 миллионов поездок. Для поддержки увеличения в городе количества электромобилей на улицах Москвы планируется установить 200 зарядок. Кардинально перестроило работу такси - теперь это уже не транспорт для избранных, а возможность доехать до нужного места или просто до ближайшей станции рельсового вида транспорта. Все это уже сейчас позволило Москве уйти с первого места по количеству пробок на дорогах в мире. И в то же время стать самым безопасным городом в России - количество ДТП все время снижается. Сказались перемены и на экологической ситуации в городе - в частности, выбросы углекислого газа сократились в два раза.

Много ожидается новшеств и в новой программе развития стратегии транспортного развития Москвы на ближайшие годы. Чтобы сделать передвижение по городу максимально комфортным, в Москве объявлен "Марафон идей", который позволит властям взять на вооружение лучшие предложения.

Власти Москвы намерены сделать оборот лекарств от рака максимально прозрачным

Тактика же запретов для правительства Москвы находится на последнем месте, подчеркнул Николай Асаул. Дело в том, объяснил он, что они менее эффективны и ничего кроме недовольства у горожан не вызывают. И хотя федеральное законодательство дает городу, например, право запрещать автотранспорту на бензиновом топливе въезд на какие-то улицы, объявляя их чистыми зонами, власти подходят к этому крайне осмотрительно. По крайней мере в этом году создания таких зон не планируется.

Вместо этого город уже закупил 300 электробусов, а еще через год вообще прекратить закупать транспорт на органическом топливе.

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