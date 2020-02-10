Задержаны двое участников розыгрыша о коронавирусе в метро

В Москве задержаны двое участников резонансного розыгрыша о коронавирусе в столичной подземке.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемыми оказались двое безработных москвичей. С них взяли подписку о невыезде, а в их квартирах в центре и на западе города провели обыск. Были изъяты компьютер и телефоны. Расследование продолжается.

Ранее "РГ" писала, что один из участников розыгрыша, изображавший "больного в конвульсиях", был заключен под стражу решением Черемушкинского суда.