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10.02.2020 08:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке вышла из комы упавшая с высоты гимнастка

Текст: Анна Бондаренко

Воздушная гимнастка, которая во время предновогоднего представления во Владивостокском цирке сорвалась с высоты, вышла из комы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил цирковой коллектив "Конфетти".

Фото: iStock
Видео: В Белгороде гимнастка упала с трехметровой высоты

"…Врачи сделали все возможное и невозможное… На сегодняшний день она все еще в реанимации, но дышит уже сама, хотя все еще очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока еще не может. Делают массажи, ЛФК, дабы привести в тонус все мышцы, процесс выхода из комы идет своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит, будем им верить", - пишет автор поста, обращаясь со словами благодарности ко всем, кто откликнулся, узнав о беде.

В больнице отмечают, что артистка по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, в конце декабря девушка упала с пятиметровой высоты. Считается, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор: выступавшая не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастка не является артисткой Росгосцирка, работала в студии "Конфетти" и была привлечена к выступлению организаторами.

Цирковой коллектив объявил сбор средств на лечение артистки, позже стало известно, что деньги на лечение перечислил прокатчик программы. Пострадавшей сделали две операции.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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