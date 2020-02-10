Во Владивостоке вышла из комы упавшая с высоты гимнастка

Воздушная гимнастка, которая во время предновогоднего представления во Владивостокском цирке сорвалась с высоты, вышла из комы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил цирковой коллектив "Конфетти".

"…Врачи сделали все возможное и невозможное… На сегодняшний день она все еще в реанимации, но дышит уже сама, хотя все еще очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока еще не может. Делают массажи, ЛФК, дабы привести в тонус все мышцы, процесс выхода из комы идет своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит, будем им верить", - пишет автор поста, обращаясь со словами благодарности ко всем, кто откликнулся, узнав о беде.

В больнице отмечают, что артистка по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, в конце декабря девушка упала с пятиметровой высоты. Считается, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор: выступавшая не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастка не является артисткой Росгосцирка, работала в студии "Конфетти" и была привлечена к выступлению организаторами.

Цирковой коллектив объявил сбор средств на лечение артистки, позже стало известно, что деньги на лечение перечислил прокатчик программы. Пострадавшей сделали две операции.