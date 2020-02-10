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10.02.2020 08:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровске введен масочный режим

Текст: Артем Красиков

С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.

Фото: REUTERS
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С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.

В местных аптеках масок уже практически нет. По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили.

Уже отменено крупное городское мероприятие в СЗК "Платинум Арена" - военно-исторический фестиваль "Россия.Будущее.Мы". 10 февраля в нем должны были принять участие около пяти тысяч человек - учащиеся школ, лицеев и гимназий, их педагоги и родители.

Как сообщили в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению, ряд крупных соревнований, которые должны были пройти в краевом центре на этой неделе, перенесен на более поздние сроки.

"В числе несостоявшихся состязаний чемпионат и первенство города по тхэквондо, спартакиада учащихся в учреждениях СПО по баскетболу, чемпионат по шахматам, первенство Хабаровска по боксу", - рассказал начальник управления Алексей Подгорный.

При этом тренировки в спортивных школах продолжаются - ни одна из секций на карантин не закрыта.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. В школах и детских садах проводится обязательная дополнительная дезинфекция, организованы медосмотры в режиме "утреннего фильтра". Домой отправляют как больных детей, так и сотрудников. Также запрещен прием ребят, отсутствовавших три дня, без медицинской справки.

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