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10.02.2020 06:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье двух сотрудниц Росреестра заподозрили в получении взятки

Текст: Александр Ярошенко

В СК РФ по Амурской области возбудили уголовные дела в отношении двух сотрудниц регионального управления Росреестра.

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Женщин подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий (пункт "в" части пятой статьи 209 УК РФ).

"Подозреваемые с 2015 года по июль 2019 года получали деньги за государственную регистрацию прав и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимого имущества. Каждая из них получила более 200 тысяч рублей",- сообщается на сайте ведомства.

Росреестр в Приамурье коррупционные скандалы сотрясают уже не в первый раз. В ноябре 2019 года Благовещенским городским судом был осужден к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы начальник областного управления Сергей Чечевский.

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