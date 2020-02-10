В Приамурье уточнят число нуждающихся в переезде из ветхого жилья

Для жителей северных районов Амурской области первостепенной стала проблема переселения из аварийного жилья.

Об этом шла речь на встрече губернатора региона Василия Орлова с главами поселков, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали.

- Построенное в годы промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока жилье сейчас находится в ветхом состоянии, - подчеркнул губернатор.

Напомним, два года назад вышло распоряжение правительства РФ "Об обеспечении жильем граждан, проживающих в строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока". В соответствии с ним минстрой России в письме от 13 марта 2019 года определил критерии отнесения граждан к числу нуждающихся в новых квартирах.

- Правительство региона завершает актуализацию данных о том, какое количество граждан нуждается в жилье. По нашим планам эта работа будет завершена до 1 марта 2020 года. Считаю, что необходимо разрабатывать отдельную государственную программу, в которой будут учтены все потребности и средства. С таким предложением мы намерены выйти на федеральный уровень и решить проблему переселения, - сказал Василий Орлов.

Больше всего аварийного жилья (22 процента всего ветхого фонда области) сосредоточено в поселках, расположенных в зоне БАМа. К ней относятся шесть муниципальных образований Приамурья: города Тында и Зея, Зейский, Тындинский и Селемджинский районы, а также ряд поселений Мазановского района.

В настоящее время в Амурской области действуют три программы, помогающие ликвидации ветхого фонда, - ФЦП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы", региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов". Кроме того, амурчане, выезжающие из районов Крайнего Севера в другие климатические зоны на постоянное жительство, имеют право на получение сертификатов для приобретения жилья.

В рамках первой из программ уже приобретено 785 квартир и переселено порядка 1880 человек. По второй - проводилась комплексная застройка микрорайона "Таежный" в Тынде: построен 41 многоквартирный дом на 1124 квартиры, что позволило предоставить новое жилье еще почти 3500 гражданам. Таким образом, по данным программам с 2011 года переселено более 5000 человек, на что из бюджетов различных уровней было направлено свыше 6 миллиардов рублей.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, объем финансирования региональной адресной программы переселения из аварийного жилфонда также составляет 6 миллиардов рублей. В нее вошли дома, признанные аварийными до 2017 года.

На первом этапе (с 2019 по 2020 годы) планируется ликвидировать 12,5 тысячи квадратных метров ветхого жилья, на эти цели в региональном бюджете заложено более 540 миллионов рублей. Выполнение этой задачи идет по намеченному графику: уже переселены люди из аварийного жилья общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Сейчас строятся дома в городах Сковородино и Свободном, в остальных районах приобретаются квартиры.

Одна из основных трудностей, возникающих при реализации планов переселения амурчан из аварийного жилья, - отсутствие пригодных квартир на вторичном рынке в поселениях в зоне БАМа.

- Жилье приобретаем, но не так быстро, как хотелось бы. Проблем много, в том числе и отсутствие предложений на вторичном рынке в этих населенных пунктах, - подтвердил Василий Орлов.