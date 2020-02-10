В Удмуртии задержали организаторов сети притонов с несовершеннолетними

В Удмуртии задержали организаторов сети притонов. Ими оказались трое жителей Завьяловского района, сообщает пресс-служба МВД республики.

Подозреваемые размещали в интернете объявления об оказании интимных услуг, а в занятие проституцией вовлекали как совершеннолетних, так и несовершеннолетних девушек.

Для этого группа арендовала несколько квартир в Ижевске. Также интимные услуги оказывали в саунах и банях.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 2 статьи 241 УК России "Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних" и части 3 статьи 240 "Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних".

Двое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания. С женщины, ранее уже судимой за подобные преступления, взяли подписку о невыезде.

За совершенное преступление сутенерам грозит до восьми лет тюрьмы.