На Алтае число попавших в больницу сирот увеличилось до 25

Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту массовой госпитализации детей из школы-интерната им. Г. К. Жукова. По данным на 10 февраля число воспитанников, попавших в инфекционное отделение республиканской больницы, достигло 25 человек.

- К проверке привлечены специалисты контролирующих органов, которые должны оценить соблюдение санитарных норм и других требований законодательства об охране здоровья в интернате. По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, о госпитализации 23 воспитанников интерната накануне сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. На своей страничке в Instagram он написал, что дети почувствовали себя плохо после поездки на базу отдыха. Медики подозревают у них аденовирусную инфекцию. В интернате уже провели дезинфекцию. В правительстве работает межведомственная комиссия, которая должна выяснить причины случившегося и принять меры для профилактики таких ЧП в других детских учреждениях.