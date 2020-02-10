На Алтае девушку сбросили с моста

В Алтайском крае транспортным полицейским удалось по горячим следам найти преступников, которые сбросили девушку с железнодорожного моста в Тальменском районе. Пострадавшая чудом выжила.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД на транспорте, в конце прошлой недели житель села Тальменка обнаружил под железнодорожным мостом через реку Чумыш 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую, у которой обнаружили серьезные травмы и признаки обморожения.

Транспортным полицейским удалось выяснить, что знакомый девушки - 20-летний житель поселка Тальменка со своим 18-летним приятелем заманили ее на мост и сбросили вниз. "Оба подозреваемых уже задержаны и взяты под стражу", - отметили в пресс-службе ведомства.

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