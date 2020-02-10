Новости

Орангутанг в Индонезии спас человека из реки, кишащей змеями 10:25
MWC под угрозой: IT-компании отказываются от участия из-за коронавируса 10:22
Эксклюзив: первые фото экстерьера и интерьера "Русского Прадо" от УАЗа 10:19
В Хакасии двух медиков обвинили в смерти пациентов психбольницы 10:10
Названы регионы России с высоким уровнем киберпреступности 09:56
На Алтае девушку сбросили с моста 09:55
Возле Белого дома задержан мужчина, угрожавший убить Трампа 09:48
Эксперты посчитали, сколько бензина могут купить россияне на зарплату 09:40
Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от поражения в матче против "Интера" 09:36
Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга 09:31
Два человека пропали при затоплении лодки под Астраханью 09:30
Почта Mail.ru обновила персональный виджет для Android-пользователей 09:30
Счетная палата: Затянувшаяся борьба с коронавирусом повлияет на экономику 09:30
Три человека погибли при пожаре под Брянском 09:22
Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене 09:15
Суд в ХМАО не стал требовать компенсацию за негативный отзыв в соцсетях 09:13
На таможне Владивостока обнаружены радиационно опасные приборы 09:13
Отказ Mercedes от S-Class лишит работы 15 тысяч сотрудников 09:02
В Японии еще 60 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV 08:57
В Дагестане пять человек отравились угарным газом 08:55
Двое россиян погибли при столкновении катеров в Таиланде 08:49
В Москве ДТП остановило Кутузовский проспект 08:49
За последние сутки от коронавируса погибли 97 человек 08:45
В США назвали естественное препятствие для войны с Россией 08:40
В Хабаровске введен масочный режим 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае девушку сбросили с моста

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае транспортным полицейским удалось по горячим следам найти преступников, которые сбросили девушку с железнодорожного моста в Тальменском районе. Пострадавшая чудом выжила.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД на транспорте, в конце прошлой недели житель села Тальменка обнаружил под железнодорожным мостом через реку Чумыш 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую, у которой обнаружили серьезные травмы и признаки обморожения.

Транспортным полицейским удалось выяснить, что знакомый девушки - 20-летний житель поселка Тальменка со своим 18-летним приятелем заманили ее на мост и сбросили вниз. "Оба подозреваемых уже задержаны и взяты под стражу", - отметили в пресс-службе ведомства.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Двое россиян погибли при столкновении катеров в Таиланде
"Паразиты" добрались до Голливуда
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов