Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

В Омске 23-летняя роженица пожаловалась на отсутствие медицинской помощи в перинатальном центре. Омская региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в деятельности учреждения.

- Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациентке в Городском клиническом перинатальном центре. Мероприятия будут проведены с привлечением специалистов Росздравнадзора. В случае подтверждения фактов нарушения закона, будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

После того как 23-летняя омичка родила двойню с помощью кесарева сечения, в соцсетях появились жалобы на то, что ей не дают обезболивающее, а шов, который наложили молодой женщине, якобы выполнен грубо. В региональном минздраве пояснили, что по показаниям операция была экстренной и требовала наложения вертикального шва, вид которого так напугал омичку. Сейчас роженица претензий к роддому не имеет.

- Проверка, которая состоится в самое ближайшее время, покажет, как обстоят дела на самом деле, - сообщил Дмитрий Павленко.