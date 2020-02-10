Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Над Красноярском кружится самолет, выполнявший рейс из аэропорта им. Дмитрия Хворостовского в Москву. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.

- Рейс на Москву вылетел из Красноярска в 13.17 по местному времени. В полете сработали датчики о том, что закрылки не убраны. После этого капитан воздушного судна принял решение вернуться в Красноярск, - рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

На борту самолета находится 173 пассажира и шесть членов экипажа.