Самолет с заклинившими закрылками приземлился в Красноярске

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, у которого в полете сработал датчик о неисправности, совершил благополучную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейс на Москву вылетел из Красноярска в 13.17 по местному времени. В полете сработали датчики о том, что закрылки не убраны. После этого капитан воздушного судна принял решение вернуться в Красноярск.

Перед посадкой самолету пришлось кружиться над городом, чтобы выработать топливо. После завершения этой операции авиалайнеру разрешили совершить приземление.

По информации пресс-службы красноярского аэропорта, на борту самолета находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно.