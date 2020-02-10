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10.02.2020 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Тринадцать пострадавших во вчерашнем ДТП с пассажирским автобусом и фурой на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск остаются в больницах.

Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице). Сегодня ночью и с утра к медикам обратились шестеро. Все они лечатся амбулаторно.

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Пятеро из шестнадцати госпитализированных накануне в городскую больницу Анжеро-Судженска остались там, утром один человек уже выписался домой. Десятерых пациентов, получивших наиболее серьезные травмы (в основном ушибы и переломы), автомобилями санавиации вчера доставили в специализированные медучреждения - областной центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, областную клиническую больницу и областную клиническую больницу скорой медицинской помощи в Кемерове. В последней продолжают лечение семь человек, в том числе самый тяжелый пострадавший - мужчина средних лет. По словам Антона Дужика, сейчас состояние пациента стабилизировалось, его перевели из реанимации в обычную палату.

Как сообщала "РГ", в междугородный автобус, следовавший из Анжеро-Судженска в Кемерово, в минувшее воскресенье около 16 часов по местному времени на полном ходу врезалась встречная фура. По предварительным данным, ее водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях (в регионе два дня стояла плюсовая температура, шел мокрый снег с дождем при порывистом ветре). В результате ДТП два человека погибли. Семеро из 39 пострадавших - дети.

По факту аварии возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проверку проводит и областная прокуратура.

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