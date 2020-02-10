В Иркутске арестовали похитителей бизнесмена

Предприниматель из Иркутска стал жертвой вооруженных преступников. Бойцам СОБРа удалось освободить бизнесмена и задержать похитителей.

Как сообщили в СК по региону, инцидент произошел 5 февраля. Неизвестные в масках и с пистолетом на улице рядом с торговым центром скрутили 42-летнего мужчину и затолкали в машину. После этого злоумышленники стали ездить по Иркутску и избивать похищенного, требуя 15 миллионов рублей в качестве выкупа.

Через два часа автомобиль удалось заблокировать сотрудникам полиции. Бойцы СОБРа освободили предпринимателя и задержали четырех участников похищения. Октябрьским районным судом Иркутска им определена мера пресечения - содержание под стражей.