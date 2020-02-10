Два человека пропали при затоплении лодки под Астраханью

Оперативная группа спасательного отряда и госинспекции по маломерным судам ведет поиски мужчины и женщины, пропавших при затоплении лодки на реке Чурка в Володарском районе Астраханской области, - сообщил "РГ" в пресс-службе главка МЧС по области.

- Информация о затонувшей лодке типа "Метчик" поступила в диспетчерскую службу накануне в 21.20 мск. Изначально в десятиметровом судне находилось три человека, но один из пассажиров вышел на берег еще перед ЧП, - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве затруднились ответить, были ли путешественники на лодке рыбаками. Причина инцидента, а также личности пропавших устанавливаются.