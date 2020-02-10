Пассажиры затонувшей под Астраханью лодки найдены мертвыми

В Володарском районе Астраханской области спасатели обнаружили мертвыми пассажиров, пропавших при затоплении лодки на реке Чурка. Как сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по области, найдены тела 56-летнего мужчины и 30-летней женщины.

В настоящее время следственное управление СК РФ по региону проводит по данному факту процессуальную проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По сведениям ведомства, в лодке также находился 24-летний сын хозяина судна, ему удалось спастись.

Как сообщала "РГ", накануне в единую диспетчерскую службу поступила информация о затонувшей лодке типа "Метчик". Изначально в десятиметровом судне находилось три человека, но один из пассажиров вышел на берег перед ЧП.