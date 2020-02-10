Новости

Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
На Кубани завели дело на банкира за разглашение клиентской базы 14:30
В Тюмени врачи достали из носа ребенка шарик 14:29
Нарколог: Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя 14:28
Неврологи нашли способ быстрого восстановления мозга после инсульта 14:26
В Оренбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на базе отдыха 14:25
В Удмуртии задержали организаторов сети притонов с несовершеннолетними 14:22
Как в Беларуси борются с фейковыми новостями 14:21
Челябинские власти помогут родным погибших в Таиланде детей 14:17
Археолога обвинили в подделке древнейшего изображения распятия Христа 14:17
Выставка "Семь девушек" откроется в Москве в честь 100-летия Башкортостана 14:15
Найден способ ранней диагностики угрозы развития слепоты 14:15
Правящая партия получила большинство голосов на выборах в Азербайджане 14:13
Биологи назвали грибок из Чернобыля "вторым пенициллином" 14:10
Крымские пограничники изъяли у граждан Украины оружие и патроны 14:09
В Кольцово на пассажира завели три дела за дебош и курение на борту 14:08
Пассажиры затонувшей под Астраханью лодки найдены мертвыми 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажиры затонувшей под Астраханью лодки найдены мертвыми

Текст: Наталья Коротченко

В Володарском районе Астраханской области спасатели обнаружили мертвыми пассажиров, пропавших при затоплении лодки на реке Чурка. Как сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по области, найдены тела 56-летнего мужчины и 30-летней женщины.

В Карелии три рыбака утонули в Онежском озере

В настоящее время следственное управление СК РФ по региону проводит по данному факту процессуальную проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По сведениям ведомства, в лодке также находился 24-летний сын хозяина судна, ему удалось спастись.

Как сообщала "РГ", накануне в единую диспетчерскую службу поступила информация о затонувшей лодке типа "Метчик". Изначально в десятиметровом судне находилось три человека, но один из пассажиров вышел на берег перед ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов