В Волгограде экстренно сел самолет из-за недомогания пассажирки

Экстренную посадку в Волгограде совершил авиалайнер из Азербайджана в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.

Как сообщает ТАСС, самолет рейса J2 9817 азербайджанского лоукостера Buta Airways летел по маршруту Гянджа - Москва. Капитан авиалайнера решил посадить самолет в волгоградском аэропорту, чтобы пассажиру, почувствовавшему себя плохо, оказали медицинскую помощь.

Самолет совершил посадку в 11:49 по московскому времени. Позже в аэропорту уточнили, что помощь понадобилась девушке. Она отказалась от госпитализации и продолжит свой путь в Москву на другом рейсе. Севший самолет вылетел в пункт назначения в 14:14 по московскому времени.