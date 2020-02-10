В Кольцово на пассажира завели три дела за дебош и курение на борту

Сразу три административных дела завели на одного из пассажиров самолета, который приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Инцидент случился шестого февраля, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники линейного отдела полиции отреагировали на сообщение экипажа о дебошире. Профилактической беседой ограничиться не вышло, так мужчина вел себя неадекватно.

Во время полета между одним из пассажиров и бортпроводником случилась словесная перепалка, в ходе которой 32-летний клиент авиакомпании перешел на мат. Кроме того, во время полета мужчина отказывался занять свое место и курил в туалете самолета.

"Нарушителя доставили в дежурную часть. В отношении него составили три административных протокола: по части 6 статьи 11.17, части 1 статьи 20.1 и части 1 статьи 6.24 КоАП РФ", - передает пресс-служба полицейского ведомства.

Один из штрафов - полторы тысячи рублей - мужчина сразу оплатил.