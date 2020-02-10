Российский хоккеист Александр Овечкин стал другом бренда Hublot

Швейцарская часовая компания Hublot объявила трехкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина своим новым другом. "Мы так рады приветствовать Алекса в семье Hublot! Когда мы встретились с ним на Кубке конфедерации ФИФА в России в 2017 году, мы знали, что встретили суперзвезду. Его рекорды в НХЛ просто экстраординарны. Он воплощает в себе все ценности Hublot - совершенство, высокую результативность и стремление делать все правильно. Hublot любит Ovi!" - заявил CEO Hublot Рикардо Гуадалупе.

Российский профессиональный хоккеист Александр Овечкин известен как Ovi или The Great Eight ("Большая Восьмерка", из-за своего номера на майке). В настоящее время он является капитаном Washington Capitals, лучшей команды НХЛ. Александр привел эту команду к ее первой в истории победе в Кубке Стэнли.

"Мне очень понравилось проводить время с командой Hublot в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Для меня огромная честь представлять Hublot и присоединиться ко многим другим спортивным героям в качестве друга бренда Hublot", - сказал Александр Овечкин.

У Овечкина длинный список рекордов. Он стал первым игроком, выигравшим престижные награды Art Ross Trophy, Maurice Richard Trophy, Lester B. Pearson Award и Hart Memorial Trophy за один сезон. Он выиграл трофей Мориса Ришара (вручается лучшему бомбардиру НХЛ) восемь раз, в том числе в шести из последних семи сезонов. Это рекорд НХЛ: никакой другой игрок не выигрывал награду более трех раз.

Он представлял Россию на трех Олимпийских играх и 11 чемпионатах мира, выиграв последние три раза. В опросе 2017 года он был включен в список 100 величайших игроков НХЛ всех времен. Сейчас ему 34 года, и он запомнится как одна из настоящих легенд хоккея на льду.