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10.02.2020 22:09
Рубрика: В мире

США направят на противодействие России более 700 млн долларов

Администрация США намерена направить на противодействие России почти 788 млн долларов в 2021 финансовом году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на справочные материалы американского внешнеполитического ведомства.

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Кроме того, администрация предложила увеличить оборонный бюджет с 738 млн долларов до 740,5 млн долларов. Из этой суммы 69 млн долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом.

2020 финансовый год завершится в США в конце сентября.

Напомним, что 21 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год. В документе есть пункты о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также против иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду суда для этих проектов.

В мире США Россия и США

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