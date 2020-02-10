США направят на противодействие России более 700 млн долларов

Администрация США намерена направить на противодействие России почти 788 млн долларов в 2021 финансовом году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на справочные материалы американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, администрация предложила увеличить оборонный бюджет с 738 млн долларов до 740,5 млн долларов. Из этой суммы 69 млн долларов пойдут на обеспечение военных действий за рубежом.

2020 финансовый год завершится в США в конце сентября.

Напомним, что 21 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год. В документе есть пункты о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также против иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду суда для этих проектов.