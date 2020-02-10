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10.02.2020,  
08:10
Текст:  Руслан Мельников

Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми "Кинжалами"

Российские ракетоносцы Ту-160 могут получить на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал".
Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленной сфере, соответствующий проект предполагается проработать уже в 2020 году.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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"Рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160", - цитирует агентство своего собеседника.

При этом пока не известно точно, распространяются ли такие планы на Ту-160 или на модернизированные Ту-160М. Также отмечается, что официальной информации на этот счет не поступало.

Ту-160, известный как "Белый лебедь", является сверхзвуковым стратегическим ракетоносцем с крылом изменяемой стреловидности. Он признан самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом, а также самым тяжелым боевым самолетом и самым скоростным из состоящих на вооружении бомбардировщиков. А гиперзвуковой ракетный авиакомплес Х-47М2 "Кинжал", развивающий скорость по разным данным до 10-12 Маха, может уничтожать наземные и надводные цели.

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