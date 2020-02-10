В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией

В Госдуме критически отнеслись к самому факту публикации в американских СМИ рассуждений о том, что станет препятствием для США в "войне" с Россией.

Ранее в издании Breaking Defense появилась статья о том, что в случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть "естественное препятствие" для победы сил НАТО. Дело, по мнению журналистов, в том, что могут возникнуть проблемы при проезде танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн.

- Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий, - оценил публикацию первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, которого цитирует RT.

По его оценке, такого рода рассуждения усложняют и без того непростую ситуацию в мире, где "и так накоплено достаточно много оружия".

Парламентарий объяснил рост числа подобных публикаций продолжением затянувшейся русофобской кампании.