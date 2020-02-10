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10.02.2020 18:26
Рубрика: В мире

В Греции прошли памятные мероприятия по случаю Дня дипломата

Текст: Денис Кабанов (Афины)

В День дипломатического работника посол России в Греции Андрей Маслов и сотрудники посольства возложили цветы к могилам генеральных консулов Российской империи и последнего российского посланника в Греции.

На Русском военно-историческом некрополе муниципального кладбища "Анастасис" в Пирее, где похоронены консулы Российской Империи Михаил Акимович, Александр Троянский и Иван Хаджи-Лаззаро, перед возложением цветов состоялся поминальный молебен. В мероприятии приняли участие руководство мэрии Приея, представители Пирейской митрополии Элладской православной церкви, городской общественности, муниципальный оркестр.

Фото: Марк Редькин/Фотохроника ТАСС
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"Сегодня, 10 февраля, в День Дипломата в России, мы здесь, чтобы воздать должное трем генеральным консулам Российской Империи, которые похоронены на кладбище, - отметил в своей речи глава российского диппредставительства. - Они являются примерами давней дружбы и тесного сотрудничества России и Греции".

"Как и последний посол Российской империи в Афинах Элим Демидов, который также оставил свой последний вздох на греческой земле, они являются примерами доброй традиции российской дипломатической службы, - добавил посол. - Они внесли значительный вклад в возрождение российско-греческих отношений, и мы продолжаем эту работу сегодня".

После посещения муниципального кладбища дипломаты возложили цветы к могиле последнего российского посланника в Греции Демидова, захороненного у церкви Святой Троицы в центре Афин.

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