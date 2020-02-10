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10.02.2020,  
08:40
Текст:  Руслан Мельников

В США назвали естественное препятствие для войны с Россией

Американские СМИ выяснили, что в случае войны с Россией у западных военных появится серьезное естественное препятствие. Оно связано с особенностями ландшафта и инфраструктуры в Восточной Европе.
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Paula Taylor / wikimedia.org Фото: U.S. Army photo by Sgt. Paula Taylor / wikimedia.org
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Paula Taylor / wikimedia.org

Как пишет Breaking Defense, речь идет о крупных реках и мостах в этом регионе.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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"США провели большую часть столетия, сражаясь в пустынях, а война с Россией будет вестись в Восточной Европе, огромной равнине, изрезанной реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, что вынудит силы НАТО перебрасывать подкрепление или отступать через мосты. Но немногие из них могут выдержать вес более 55 тонн", - говорится в публикации.

По историческим причинам во время холодной войны западноевропейская инфраструктура усиливалась в расчете на 60-тонные танки, в то время как восточноевропейские страны могли позволить себе мосты, способные выдержать лишь 45-тонный танк Т-72. К тому же многие советские боевые машины являлись амфибиями, способными пересекать реки. В качестве примера приводится Польша, где много рек и мало укрепленных мостов.

"Что это значит в военном отношении?" - задается вопросом автор материала. И сам же отвечает: "Более 60 тонн основного боевого танка "Абрамс", британского "Челленджер", немецкого "ЛеопардаI" и даже французского "Леклерка" небезопасны для многих мостов". В результате НАТО сможет использовать для перемещения по ненадежным мостам только такие бронемашины, как "Бредли", которые весят менее 50 тонн.

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