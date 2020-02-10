Власти Египта ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях

В Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях страны.

Тем, кто залезет на объекты культурного наследия (пирамиду, например), теперь грозит крупный денежный штраф - примерно 400 тысяч рублей. В отдельных случаях можно оказаться в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на внесенные в закон изменения. Парламент Египта утвердил поправки.

Наказывать отныне будут и за незаконное проникновение на территорию памятников культуры и археологических объектов. "Штрафом в размере 4-40 миллионов рублей будет наказываться каждый, кто продаст за пределы Египта объект культурного наследия или его часть", - говорится в сообщении министерства культуры. Необходим официальный документ на вывоз артефакта, добавили в ведомстве.