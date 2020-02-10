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10.02.2020 12:31
Рубрика: Общество

Разработан тест на определение депрессии по анализу крови

Текст: Лариса Ионова
Фото: Татьяна Андреева / РГ Фото: Татьяна Андреева / РГ
Фото: Татьяна Андреева / РГ

Японские ученые обнаружили биохимический маркер депрессии, который появляется в крови человека еще до наступления явных признаков этого серьезного заболевания. А значит, и начинать корректировку состояния человека возможно будет до того, как оно перейдет в тяжелую стадию. Для оказания упреждающей медицинской помощи было важно разработать эффективные биомаркеры для ранней диагностики заболевания.

Как сообщает журнал Scientific Reports, ежегодно более 300 миллионов человек страдают от серьезного депрессивного расстройства (МДД), и это количество с каждым годом растет. Ученые давно бьются над решением проблемы возникновения МДД. И все больше склоняются к версии, что основными факторами развития депрессивного расстройства являются хроническая боль и воспаление.
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При воспалении поступающая вместе с пищей аминокислота триптофан превращается в никотиновую кислоту. В крови повышается уровень антраниловой кислоты - важного метаболита. И этот показатель может служить маркером для выявления начальных признаков депрессивного расстройства. До настоящего времени не существовало эффективных установленных биомаркеров, которые можно было бы использовать для диагностики депрессивных симптомов на ранних стадиях.

Группа японских ученых провела исследования, проанализировав образцы сыворотки крови 61 пациента, результаты клинических тестов которых указывали на высокий риск развития заболевания. И сравнила их с образцами, взятыми от 51 условно здорового человека.

При помощи новейших методов хроматографии было обнаружено, что у пациентов группы риска в сыворотке крови содержится повышенная концентрация антраниловой кислоты по сравнению с контрольной группой. Аналогичные результаты были получены для пациентов с хроническими болями.

Дальнейшее изучение образцов 33 пациентов, у которых наблюдалась регрессия к более тяжелому состоянию, показало, что повышение уровня антраниловой кислоты в сыворотке крови с течением времени коррелировало с ухудшением результатов клинических тестов.

Фото: iStock
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"Это открытие подтверждает, что действительно существует прямая зависимость между уровнем антраниловой кислоты в крови и выраженностью депрессии по шкале клинической депрессии", цитирует издание слова ведущего ученого Кунияки Сайто.

Таким образом, считают ученые, метаболиты являются полезными биомаркерами для реализации превентивной медицины при депрессивных симптомах. Превентивная медицина - это новое понятие в профилактической медицине. Она включает в себя прогнозирование заболевания до его начала и предотвращение и отсрочку его начала.

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