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11.02.2020 13:02
Рубрика: Экономика

Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Центральный банк повысил курс доллара на 18 копеек, до 63,94 рубля. Курс евро снижен на 5,4 копейки, до 69,77 рубля.

"В ближайшие месяцы российская валюта может продолжить планомерное ослабление. Пара USD/RUB, вероятно, закрепится выше 64 рублей, а в случае ухудшения внешней рыночной конъюнктуры способна подняться в район 5-месячного максимума, находящегося на отметке 65,57 рубля", - об этом "РГ" рассказал Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

Фото: ТАСС
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По мнению эксперта, в этом случае пара EUR/RUB может превысить уровень 71 рубль, демонстрируя не столь заметные темпы роста из-за вероятного снижения евро на внешнем рынке. Давление на европейскую валюту продолжит оказывать слабость экономики ЕС, вызванная, в том числе, негативным влиянием коронавируса.

"Дело в том, что в последние годы китайское потребление за рубежом стало играть большую роль в показателях мировых компаний. Теперь же снижение потребительской активности в Китае способно ударить по бизнесу далеко за его пределами", - заключил Дмитрий Бабин.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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