Ценности Госфонда смогут храниться в частных музеях

Государственный фонд драгоценных металлов и камней (Госфонд) сможет выставлять и хранить свои экспонаты в частных зданиях. При должном уровне их охраны, конечно. Законопроект об этом прошел первое чтение.

Правительство в своем законопроекте указало, что условием допуска к хранению является необходимость оборудования зданий инженерно-техническими средствами охраны и безопасности.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее уточнил, что принятие законопроекта позволит экспонировать драгоценности вне помещений, которые находятся в федеральной собственности. Кроме того, он объяснил необходимость принятия поправок, в частности, открытием второго пункта экспорта драгоценных камней из РФ. Первый пункт находится в Москве, второй был открыт на Дальнем Востоке в городе Артем.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.