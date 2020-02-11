Депутат Рады рассказал, как Киев дискредитирует победу СССР над фашизмом

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский написал статью "Об исторической памяти и насилии над историей", в которой рассказал, как украинские власти пытаются обесценить победу над фашизмом и праздник Победы 9 мая 1945 года. Материал опубликован на сайте ИА Regnum.

Как отмечает Новинский, Киев утверждает, что победа над фашизмом ничего не дала Украине. Просто "один тоталитарный режим сменился другим". Кроме того, украинская пропаганда считает, что советские военачальники "завалили немцев трупами", не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии, то есть соотношение 1 к 1,3. К тому же в Киеве забывают, сколько Украина потеряла в ходе оккупации нацистами, а это 13,5 миллиона человек, напоминает Новинский.

Также он не оставил без внимания и довод, что "жили бы давно в Европе, ездили бы на немецких автомобилях по качественным автобанам".

Авторы новых исторических концепций стараются умалчивать, пишет депутат, "про Генеральный план "Ост" и стратегию порабощения и уничтожения всех неарийских народов (в том числе украинцев)".

Новинский полагает, что президент Украины Владимир Зеленский "попал в идеологическую ловушку", и теперь старается признать советское руководство столь же виновным в начале войны, как и немецкое, а это - "один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан".

Кроме того, депутат рассматривает героизацию ОУН-УПА.

"То, что украинцам пытаются навязать ОУН и УПА (запрещены в РФ - "РГ") как равноправных участников борьбы с нацизмом - наряду с Красной Армией (а с недавних пор - как основную силу, представлявшую интересы Украины во Второй мировой войне), яркий пример подобного приема. Получается, что украинские националисты в равной мере способствовали Победе? А где же великие сражения УПА против немецких войск? Где результативность борьбы с немцами?", пишет Новинский. И напоминает, что необходимо учитывать важные документы, такие, как "свидетельства о переговорах лидеров ОУН во главе с Иваном Грыньхом с нацистами во Львове в конце 1943 года, протоколы допросов немецкого офицера Лацарека, заявления Ярослава Стецько о том, что "украинский национализм, немецкий нацизм и итальянский фашизм - разные национальные проявления единого Духа". Тогда становится очевидна "провокационная суть попыток ввести в историю Победы "новых героев", отмечает депутат.